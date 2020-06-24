У Львові дозволили працювати ресторанам і спортклубам
Міська влада пішла на поступки представникам малого та середнього бізнесу
Про рішення комісії з ТЕБ та НС в соцмережах повідомив мер Львова Андрій Садовий.
Влада дозволила роботу кафе і ресторанів, але до 10 клієнтів, а спортклубів - до 10 відвідувачів.
Так само, як і в Києві, у Львові зобов'язали власників цих закладів забезпечити системне ІФА-тестування для своїх працівників.
Такі ослаблення є вимушеним кроком для збереження малого та середнього бізнесу", - додав Садовий.
Сьогодні міська комісія з питань надзвичайних ситуацій відновила роботу: - закладів громадського харчування в приміщенні - до...Опубліковано Андрій Садовий Середа, 24 червня 2020 р.
НАЖИВО про рішення міської комісії з питань надзвичайних ситуаційОпубліковано Андрій Садовий Середа, 24 червня 2020 р.
Нагадаємо, Львів є антилідером за кількістю нових випадків коронавіруса у всій країні. Сьогодні повідомили про ще 203 заражених за минулу добу.
Також відомо, що "Укрзалізниця" відновлює сполучення зі Львовом