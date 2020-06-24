У Львові дозволили працювати ресторанам і спортклубам

Власників цих закладів зобов`язали забезпечити системне ІФА-тестування для своїх працівників

Власників цих закладів зобов`язали забезпечити системне ІФА-тестування для своїх працівників

Фото з відкритих джерел

Міська влада пішла на поступки представникам малого та середнього бізнесу

Про рішення комісії з ТЕБ та НС в соцмережах повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Влада дозволила роботу кафе і ресторанів, але до 10 клієнтів, а спортклубів - до 10 відвідувачів.

Так само, як і в Києві, у Львові зобов'язали власників цих закладів забезпечити системне ІФА-тестування для своїх працівників.

Такі ослаблення є вимушеним кроком для збереження малого та середнього бізнесу", - додав Садовий.

Сьогодні міська комісія з питань надзвичайних ситуацій відновила роботу: - закладів громадського харчування в приміщенні - до... Опубліковано Андрій Садовий Середа, 24 червня 2020 р.

НАЖИВО про рішення міської комісії з питань надзвичайних ситуацій Опубліковано Андрій Садовий Середа, 24 червня 2020 р.

Нагадаємо, Львів є антилідером за кількістю нових випадків коронавіруса у всій країні. Сьогодні повідомили про ще 203 заражених за минулу добу.

Також відомо, що "Укрзалізниця" відновлює сполучення зі Львовом