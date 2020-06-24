13:51  24 червня
Ситуація критична: Шмигаль розповів про наслідки паводків на заході України
13:02  24 червня
У столиці послабили карантин. Що зміниться
12:49  24 червня
Дорогу на "Барабашово" в Харкові почнуть будувати через кілька тижнів
UA | RU
UA | RU
24 червня 2020, 14:34 19

У Львові дозволили працювати ресторанам і спортклубам

24 червня 2020, 14:34 19
Читайте также на русском языке
Власників цих закладів зобов`язали забезпечити системне ІФА-тестування для своїх працівників
Власників цих закладів зобов`язали забезпечити системне ІФА-тестування для своїх працівників
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Міська влада пішла на поступки представникам малого та середнього бізнесу

Про рішення комісії з ТЕБ та НС в соцмережах повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Влада дозволила роботу кафе і ресторанів, але до 10 клієнтів, а спортклубів - до 10 відвідувачів.

Так само, як і в Києві, у Львові зобов'язали власників цих закладів забезпечити системне ІФА-тестування для своїх працівників.

Такі ослаблення є вимушеним кроком для збереження малого та середнього бізнесу", - додав Садовий.

Сьогодні міська комісія з питань надзвичайних ситуацій відновила роботу: - закладів громадського харчування в приміщенні - до...

Опубліковано Андрій Садовий Середа, 24 червня 2020 р.

НАЖИВО про рішення міської комісії з питань надзвичайних ситуацій

Опубліковано Андрій Садовий Середа, 24 червня 2020 р.

Нагадаємо, Львів є антилідером за кількістю нових випадків коронавіруса у всій країні. Сьогодні повідомили про ще 203 заражених за минулу добу.

Також відомо, що "Укрзалізниця" відновлює сполучення зі Львовом

карантин Львів спорт робота ресторан Андрій Садовий
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
06 червня 2020
Віщий Тищенко, вангуючий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
Всі відео »
Дубінський і Ко: хранителі півночі
Новий голова Вінницької ОДА: Чому технократа Скальського замінили на КВНщика Борзова
Всі публікації »
Михайло Дяденко
Ігор Гришачов
Сергій Лещенко
Всі блоги »