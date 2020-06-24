"Все це фейк і монтаж": у мережу злили темник конфузу Корнієнка та Арахамії

Краще "чоловічі розмови", ніж корупція, вважає автор інструкції

Краще "чоловічі розмови", ніж корупція, вважає автор інструкції

Фото: з відкритих джерел

В мережі опублікований документ, який є терміновою інструкцією для спікерів партії і політологів про те, як правильно коментувати вчорашній конфуз із "корабельною сосною" Олександра Корнієнка та Давида Арахамії.

Як повідомляє Regionews, темник опублікований в Telegram-каналі "Темники Банкової".

Автор каналу зазначає, що дана інструкція підготовлена радником голови Офісу президента Михайлом Подоляком, якого раніше називали "відповідальним за цензуру в ЗМІ, жовті статті, чорний піар і іншу нечесть, яка виходить з 383 кабінету ОПУ".

Судячи з властивостей, після минулого зливу Михайло змінив назву комп'ютера з "Михайло Подоляк" на "Counselor" (оригінально), а документ був створений в 01:30 ночі", - відзначають в каналі.

В документі опубліковані ключові тези, як потрібно оперувати інформацією щодо скандалу:

1. Опубліковане відео має ознаки монтажу, а фрази були вирвані з контексту і не стосувалися обговорення Ірини Аллахвердієвої.

2. Метою вкидання цієї "сенсації" була спроба дестабілізувати команду президента, зробити внутрішній конфлікт всередині політичної сили.

3. "Чоловічі розмови" це краще, ніж системна корупція і популізм, як це було в часи Порошенка.

Зрештою рекомендується переводити тему в площину гумору", - зазначають в документі.

Раніше повідомлялося, що в Миколаєві під час брифінгу голова партії "Слуга народу" і керівник фракції, народні депутати Олександр Корнієнко і Давид Арахамія обговорили свою колегу Ірину Аллахвердієву. Політики не знали, що їх розмова записувався, тому вони себе сильно не стримуваль.

Нагадаємо, раніше Лерос опублікував "темники" для ЗМІ про те, як писати про Єрмака.