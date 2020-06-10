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10 червня 2020, 14:14 11

Геннадій Кернес анонсував участь у виборах мера Харкова

10 червня 2020, 14:14 11
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На вибори команда мера піде "Блоком Кернеса — успішний Харків"
На вибори команда мера піде "Блоком Кернеса — успішний Харків"
Фото: Страна.иа
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Геннадій Кернес зібрався третій раз поборотися за крісло мера Харкова

Про намір брати участь у місцевих виборах восени Геннадій Кернес розповів "УП", пише RegioNews.

Ми підемо на вибори самостійно, нашим Блоком Кернеса — успішний Харків". Я думаю, моя команда зробила досить, щоб мати успіх... Я сам теж піду на вибори", — повідомив Кернес.

Нагадаємо, 17 жовтня минулого року партія "Унітарна європейська Україна", заснована навесні 2016 року стала партією "БЛОК КЕРНЕСА — УСПІШНИЙ ХАРКІВ".

Партію під старим брендом очолював хтось Олександр Кудін — зовсім не медійний чоловік, який також значиться серед засновників "Комітету захисту інтересів киян". Йому на зміну в Блок Кернеса прийшов такий же "ноунейм" В'ячеслав Олегович Орлов. У Харкові журналістам місцевого видання 2day.kh.ua вдалося знайти тільки одну людину з такими ПІБ — молодого футболіста 1995 року народження. Чи має він відношення до блоку Кернеса, поки незрозуміло.

Нагадаємо, вчора в Харкові п'яний ексрадник Кернеса влаштував ДТП.

вибори партія мер Харьків горсовет Геннадій Кернес
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