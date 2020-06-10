Геннадій Кернес анонсував участь у виборах мера Харкова
Геннадій Кернес зібрався третій раз поборотися за крісло мера Харкова
Про намір брати участь у місцевих виборах восени Геннадій Кернес розповів "УП", пише RegioNews.
Ми підемо на вибори самостійно, нашим Блоком Кернеса — успішний Харків". Я думаю, моя команда зробила досить, щоб мати успіх... Я сам теж піду на вибори", — повідомив Кернес.
Нагадаємо, 17 жовтня минулого року партія "Унітарна європейська Україна", заснована навесні 2016 року стала партією "БЛОК КЕРНЕСА — УСПІШНИЙ ХАРКІВ".
Партію під старим брендом очолював хтось Олександр Кудін — зовсім не медійний чоловік, який також значиться серед засновників "Комітету захисту інтересів киян". Йому на зміну в Блок Кернеса прийшов такий же "ноунейм" В'ячеслав Олегович Орлов. У Харкові журналістам місцевого видання 2day.kh.ua вдалося знайти тільки одну людину з такими ПІБ — молодого футболіста 1995 року народження. Чи має він відношення до блоку Кернеса, поки незрозуміло.
Нагадаємо, вчора в Харкові п'яний ексрадник Кернеса влаштував ДТП.