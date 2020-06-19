Мэр Харькова Кернес рассказал, от какой партии пойдет на местные выборы

Он опроверг слухи о том, что пойдет на местные выборы с так называемой "партией мэров"

Он опроверг слухи о том, что пойдет на местные выборы с так называемой "партией мэров"

Фото: из открытых источников

Харьковский городской голова Геннадий Кернес заявил, что не имеет отношения к "партии мэров" и в местных выборах в октябре он будет участвовать от партии "Доверяй делам".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Радио НВ". Я ни в какой партии мэров не состою, я даже не знаю, о чем вы говорите. И даже если бы она была, я бы для себя семь раз отмерил и один раз отрезал. Потому что у меня есть своя партия, которая делает для моего любимого города все, что нужно. И я с этой партией могу идти на выборы", - заявил Кернес. По словам городского головы, идея объединения мэров впервые была опробована еще на выборах в Верховную Раду. Однако тогда, считает Кернес, люди "не разобрались" и отдали большинство голосов "Слуге народа". Известно, что сейчас мэр входит в состав фракции "Оппозиционный блок "Доверяй делам", которая объединяет 57 депутатов. В прошлом году он вместе с Геннадием Трухановым возглавил партию "Доверяй делам". Ранее сообщалось, что Геннадий Кернес анонсировал участие в выборах мэра Харькова. Напомним, СМИ сообщли, что запуск "партии мэров" взял на себя городской голова Днепра Филатов. Известно также, что к нему присоединятся мэры Николаева Александр Сенкевич и Житомира - Сергей Сухомлин.

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