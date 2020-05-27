Під Харковом затримали бойовика "ДНР"

Чоловіка, який прямував до Росії, затримали на пропускному пункті "Гоптівка"

Чоловіка, який прямував до Росії, затримали на пропускному пункті "Гоптівка"

Про це пише RegioNews з посиланням на Вечірній Харків.

Уродженець Авдіївки Донецької області служив у складі "1-го армійського корпусу" псевдореспублики, повідомив керівник прес-центру Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула. За його словами, бойовик приїхав в Харківську область нелегально, щоб відвідати родичів.

Співробітники спецслужби затримали чоловіка на кордоні з РФ. У нього вилучили виданий терористами "військовий квиток" і посвідчення фейкового "громадського руху". Крім того, в телефоні у бойовика були виявлені фото і відео, що підтверджують його службу і застосування зброї.





В ході досудового розслідування встановлено, що житель Авдіївки, перебуваючи в Донецьку, вступив у незаконне збройне формування так званої ДНР, а саме в танковий батальйон фейкового міністерства оборони псевдореспублики.

Протягом серпня – листопада 2016 року бойовик "ДНР" здійснював бойове чергування в Петровському районі Донецької області.



Фігурантові оголосили підозру за ст. 260 Кримінального кодексу України (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 148 тис. грн.

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