Ситуація на Донбасі: за минулу добу загинув український військовослужбовець
Протягом минулої доби бойовики на Донбасі 6 разів порушували режим припинення вогню. Внаслідок обстрілу загинув один український військовослужбовець.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр штабу ООС.
Обстріл українських позицій вівся з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Прицільним вогнем у відповідь Об'єднані сили рішуче припиняли всі провокації ворога.
Стріляли в районі населених пунктів Водяне, Новомихайлівка, Новотроїцьке, Пищівка і біля Мар'їнки.
За даними розвідки, за минулу добу наші військові знищили одного і поранили щонайменше ще одного окупанта.
З початку доби окупаційні війська активності не проявляли.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в штабі ООС поінформували про новий випадок захворювання коронавірусом серед військових.
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