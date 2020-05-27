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Ситуація на Донбасі: за минулу добу загинув український військовослужбовець
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27 травня 2020, 08:49 15

Ситуація на Донбасі: за минулу добу загинув український військовослужбовець

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27 травня 2020, 08:49 15
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Бойовики шість разів порушували "тишу"
Фото: штаб ООС
Бойовики шість разів порушували "тишу"

Протягом минулої доби бойовики на Донбасі 6 разів порушували режим припинення вогню. Внаслідок обстрілу загинув один український військовослужбовець.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр штабу ООС.

Обстріл українських позицій вівся з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Прицільним вогнем у відповідь Об'єднані сили рішуче припиняли всі провокації ворога.

Стріляли в районі населених пунктів Водяне, Новомихайлівка, Новотроїцьке, Пищівка і біля Мар'їнки.

За даними розвідки, за минулу добу наші військові знищили одного і поранили щонайменше ще одного окупанта.

З початку доби окупаційні війська активності не проявляли.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в штабі ООС поінформували про новий випадок захворювання коронавірусом серед військових.


Донбас ООС війна бойовики АТО
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