Под Харьковом задержали боевика "ДНР"
В Харьковской области задержан боевик танкового подразделения «ДНР».
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Вечерний Харьков.
Уроженец Авдеевки Донецкой области служил в составе "1-го армейского корпуса" псевдореспублики, сообщил руководитель пресс-центра Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула. По его словам, боевик приехал в Харьковскую область нелегально, чтобы проведать родственников.
Сотрудники спецслужбы задержали мужчину на границе с РФ. У него изъяли выданный террористами "военный билет" и удостоверение фейкового "общественного движения". Кроме того, в телефоне у боевика были обнаружены фото и видео, подтверждающие его службу и применение оружия.
В ходе досудебного расследования установлено, что житель Авдеевки, находясь в Донецке, поступил в незаконное вооруженное формирование так называемой ДНР, а именно в танковый батальон фейкового министерства обороны псевдореспублики.
В течение августа – ноября 2016 года боевик "ДНР" осуществлял боевое дежурство в Петровском районе Донецкой области.
Фигуранту объявили подозрение по ст. 260 Уголовного кодекса Украины (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.
Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 148 тыс. грн.
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