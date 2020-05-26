У центрі забезпечення Збройних сил на Харківщині викрили розкрадання пального
Служба безпеки України викрила розкрадання пального в одному з центрів забезпечення Збройних Сил України на Харківщині.
Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.
Керівники середньої ланки Центру організували систематичне розкрадання паливно-мастильних матеріалів, призначених для потреб української армії.
Дизельне паливо та бензин один з фігурантів вивозив з території військової частини невеликими партіями. Пальне акумулювали на складах посередників та збували оптовими партіями за готівку місцевим підприємцям.
Правоохоронці задокументували три епізоди розкрадання паливно-мастильних матеріалів загальним обсягом понад 5 тонн.
Співробітники СБУ затримали автомобіль посередників під час перевезення чергової партії солярки розміром у 3 тонни, незаконно придбаної у військових.
Під час шести обшуків, проведених у службових приміщеннях центру забезпечення Збройних Сил та за місцями проживання фігурантів справи, правоохоронці виявили докази корупційної діяльності, а також гроші, одержані від оборудки.
Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам справи про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 410 (викрадення, привласнення військовослужбовцем військового майна, вчинені в умовах особливого періоду) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.
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