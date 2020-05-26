У центрі забезпечення Збройних сил на Харківщині викрили розкрадання пального

Паливо зберігали на складах посередників і збували місцевим підприємцям

Паливо зберігали на складах посередників і збували місцевим підприємцям

Служба безпеки України викрила розкрадання пального в одному з центрів забезпечення Збройних Сил України на Харківщині.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

Керівники середньої ланки Центру організували систематичне розкрадання паливно-мастильних матеріалів, призначених для потреб української армії.

Дизельне паливо та бензин один з фігурантів вивозив з території військової частини невеликими партіями. Пальне акумулювали на складах посередників та збували оптовими партіями за готівку місцевим підприємцям.

Правоохоронці задокументували три епізоди розкрадання паливно-мастильних матеріалів загальним обсягом понад 5 тонн.

Співробітники СБУ затримали автомобіль посередників під час перевезення чергової партії солярки розміром у 3 тонни, незаконно придбаної у військових.

Під час шести обшуків, проведених у службових приміщеннях центру забезпечення Збройних Сил та за місцями проживання фігурантів справи, правоохоронці виявили докази корупційної діяльності, а також гроші, одержані від оборудки.

Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам справи про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 410 (викрадення, привласнення військовослужбовцем військового майна, вчинені в умовах особливого періоду) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

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