У Харківській області на фермі примусово утримували дев'ятьох "рабів"
Подружня пара фермерів вербувала людей, яких потім примушувала до безкоштовної праці у власному господарстві
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області, пише RegioNews.
У Харківській області чоловік і жінка примушували до праці на власному фермерському господарстві дев'ять осіб, у тому числі дитину.
У ході обшуків на фермі були виявлені дев'ять осіб, яких, за версією прокуратури, змушували працювати, при цьому за роботу їм не платили. Серед потерпілих - троє жінок, п'ятеро чоловіків, один неповнолітній. Також в ході обшуків вилучено 66 бойових патронів і один запал.
У прокуратурі повідомили, що вирішується питання про вручення підозри щодо ч. 2 ст. 149 (Торгівля людьми) кримінального кодексу. Санкція статті - позбавлення волі на строк від п'яти до 12 років з конфіскацією майна або без такої.
Нагадаємо, раніше в Новотроїцькому районі Херсонської області спіймали рабовласників, які займалися трудовою експлуатацією людей.
- 13:02 26 травня У штабі ООС повідомили про новий випадок захворювання коронавірусом серед військових
- 12:46 26 травня Тимошенко підтримає Ляшка на довиборах у Верховну Раду – ЗМІ
- 12:16 26 травня В Карпатах наприкінці весни намело майже півметра снігу
- 12:14 26 травня Уряд звільнив голову Держгеокадастру
- 12:04 26 травня Зґвалтування в Кагарлику: Геращенко прокоментував можливість відставки Авакова
- 11:51 26 травня Гарант не гарантує – адвокат мера Черкас про Володимира Зеленського
- 21:55 25 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 14:56 24 травня У "подарунок" Зеленському: Надія Савченко дала інтерв'ю російському ТБ
- 13:00 25 травня Розподіл опозиційної платформи. Як Бойко і Льовочкін хочуть позбутися Медведчука
- 12:00 19 травня "Не чув про такий рейтинг": мер Чернівців про лідерство міста за рівнем корумпованості
- 13:00 22 травня Що може завадити Кернесу
- 12:00 20 травня Депутати, бізнесмени та ексмитники, або Хто контролює автовокзали Хмельниччини