У Харківській області на фермі примусово утримували дев'ятьох "рабів"

Серед завербованих - троє жінок і одна дитина

Серед завербованих - троє жінок і одна дитина

Подружня пара фермерів вербувала людей, яких потім примушувала до безкоштовної праці у власному господарстві

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області, пише RegioNews.

У Харківській області чоловік і жінка примушували до праці на власному фермерському господарстві дев'ять осіб, у тому числі дитину.

У ході обшуків на фермі були виявлені дев'ять осіб, яких, за версією прокуратури, змушували працювати, при цьому за роботу їм не платили. Серед потерпілих - троє жінок, п'ятеро чоловіків, один неповнолітній. Також в ході обшуків вилучено 66 бойових патронів і один запал.

У прокуратурі повідомили, що вирішується питання про вручення підозри щодо ч. 2 ст. 149 (Торгівля людьми) кримінального кодексу. Санкція статті - позбавлення волі на строк від п'яти до 12 років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, раніше в Новотроїцькому районі Херсонської області спіймали рабовласників, які займалися трудовою експлуатацією людей.