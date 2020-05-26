В центре обеспечения Вооруженных сил на Харьковщине разоблачили хищения топлива
Служба безопасности Украины разоблачила хищения горючего в одном из центров обеспечения Вооруженных Сил Украины на Харьковщине.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.
Руководители среднего звена Центра организовали систематическое хищение горюче-смазочных материалов, предназначенных для потребностей украинской армии.
Дизельное топливо и бензин один из фигурантов вывозил с территории воинской части небольшими партиями. Горючее аккумулировали на складах посредников и сбывали оптовыми партиями за наличные местным предпринимателям.
Правоохранители задокументировали три эпизода хищения горюче-смазочных материалов общим объемом более 5 тонн.
Сотрудники СБУ задержали автомобиль посредников во время перевозки очередной партии - трех тонн солярки, незаконно приобретенной у военных.
Во время шести обысков, проведенных в служебных помещениях центра обеспечения Вооруженных Сил и по местам жительства фигурантов дела, правоохранители обнаружили доказательства коррупционной деятельности, а также деньги, полученные от сделки.
Решается вопрос относительно сообщения фигурантам дела о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 410 (похищение, присвоение военнослужащим военного имущества, совершенные в условиях особого периода) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.
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