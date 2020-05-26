Побив козла: на екс-главу офісу президента Богдана завели справу

Після появи відео з київського зоопарку проти Богдана відкрили кримінальне провадження

Фото: скрін відео

Після появи відео з київського зоопарку проти Богдана відкрили кримінальне провадження

Ексглаву офісу президента Андрія Богдана хочуть притягнути до кримінальної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами

Про це повідомив у Facebook адвокат Олексій Шевчук, пише RegioNews.

Ініціювали кримінальне провадження стосовно Андрія Богдана за жорстоке поводження з тваринами. Чекаємо на реакцію поліції", — заявив Шевчук.

За словами юриста, Богдана хочуть притягнути до відповідальності за жорстоке поводження з тваринами.

Сьогодні ініціювали кримінальне провадження щодо Андрія Богдана за жорстоке поводження з тваринами . Чекаємо реакцію поліції Опубліковано Shevchuk Oleksiy Понеділок, 25 травня 2020 р.

На ролику, оприлюдненому в мережі журналістом Романом Сеханом видно, як Андрій Богдан кілька разів дав легкого ляпаса козлу і назвав його "дурною козлиною", після чого сфотографувався з твариною. Потім Богдан жартома намагався покатати на козі свого маленького собачку, з яким прийшов до зоопарку.

"Казліна ти дурна!" Втомився від політиків - пішов у зоопарк до тваринок. Зустрів БОгдана:) P.S. До речі в зоопарку товпища народу. Про карантин точно ніхто не думає, особливо в довжеленній черзі в касу. Майже всі без масок. Відосік в першому лінку. Опубліковано Романом Суханом Понеділок, 25 травня 2020 р.

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