Побив козла: на екс-главу офісу президента Богдана завели справу
Ексглаву офісу президента Андрія Богдана хочуть притягнути до кримінальної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами
Про це повідомив у Facebook адвокат Олексій Шевчук, пише RegioNews.
Ініціювали кримінальне провадження стосовно Андрія Богдана за жорстоке поводження з тваринами. Чекаємо на реакцію поліції", — заявив Шевчук.
За словами юриста, Богдана хочуть притягнути до відповідальності за жорстоке поводження з тваринами.
Сьогодні ініціювали кримінальне провадження щодо Андрія Богдана за жорстоке поводження з тваринами . Чекаємо реакцію поліціїОпубліковано Shevchuk Oleksiy Понеділок, 25 травня 2020 р.
На ролику, оприлюдненому в мережі журналістом Романом Сеханом видно, як Андрій Богдан кілька разів дав легкого ляпаса козлу і назвав його "дурною козлиною", після чого сфотографувався з твариною. Потім Богдан жартома намагався покатати на козі свого маленького собачку, з яким прийшов до зоопарку.
"Казліна ти дурна!" Втомився від політиків - пішов у зоопарк до тваринок. Зустрів БОгдана:) P.S. До речі в зоопарку товпища народу. Про карантин точно ніхто не думає, особливо в довжеленній черзі в касу. Майже всі без масок. Відосік в першому лінку.Опубліковано Романом Суханом Понеділок, 25 травня 2020 р.
Читайте також: Російські кондитери судяться з "Roshen" за етикетки "Ромашки"
- 13:02 26 травня У штабі ООС повідомили про новий випадок захворювання коронавірусом серед військових
- 12:46 26 травня Тимошенко підтримає Ляшка на довиборах у Верховну Раду – ЗМІ
- 12:16 26 травня В Карпатах наприкінці весни намело майже півметра снігу
- 12:14 26 травня Уряд звільнив голову Держгеокадастру
- 12:04 26 травня Зґвалтування в Кагарлику: Геращенко прокоментував можливість відставки Авакова
- 11:51 26 травня Гарант не гарантує – адвокат мера Черкас про Володимира Зеленського
- 21:55 25 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 14:56 24 травня У "подарунок" Зеленському: Надія Савченко дала інтерв'ю російському ТБ
- 13:00 25 травня Розподіл опозиційної платформи. Як Бойко і Льовочкін хочуть позбутися Медведчука
- 12:00 19 травня "Не чув про такий рейтинг": мер Чернівців про лідерство міста за рівнем корумпованості
- 13:00 22 травня Що може завадити Кернесу
- 12:00 20 травня Депутати, бізнесмени та ексмитники, або Хто контролює автовокзали Хмельниччини