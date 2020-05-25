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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
25 травня 2020, 21:33 7

У Харківській міській раді СБУ проводить обшуки

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25 травня 2020, 21:33 7
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Справа стосується запровадження в місті електронного квитка
Фото: СБУ
Справа стосується запровадження в місті електронного квитка

Співробітники СБУ проводять обшуки в кабінетах заступника Харківського міського голови з питань інфраструктури Євгена Водовозова і директора Департаменту інфраструктури Харківської міськради Сергія Дульфана.

Про це повідомляє видання ХарківTimes, передає RegioNews.

Видання пише, що обшуки нібито проводяться в рамках розслідування, пов'язаного з запровадженням у міському електротранспорті єдиного електронного квитка "E-ticket".

Покищо правоохоронні органи та чиновники міськради не коментують ситуацію.

Знаю, але коментувати це по телефону я стовідсотково не буду. Я брєд не коментую, я відповів на ваше запитання", - сказав Водовозов кореспонденту видання.

Сергій Дульфан також відмовився коментувати обшуки і переадресував журналістів у пресслужбу міської ради.

Нагадаємо, депутати Харківської облради створили робочу групу, щоб з'ясувати, куди поділося закуплене медичне обладнання на суму понад 53 млн грн.


Харьків горсовет СБУ обшук
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