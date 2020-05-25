У Харківській міській раді СБУ проводить обшуки
Співробітники СБУ проводять обшуки в кабінетах заступника Харківського міського голови з питань інфраструктури Євгена Водовозова і директора Департаменту інфраструктури Харківської міськради Сергія Дульфана.
Про це повідомляє видання ХарківTimes, передає RegioNews.
Видання пише, що обшуки нібито проводяться в рамках розслідування, пов'язаного з запровадженням у міському електротранспорті єдиного електронного квитка "E-ticket".
Покищо правоохоронні органи та чиновники міськради не коментують ситуацію.
Знаю, але коментувати це по телефону я стовідсотково не буду. Я брєд не коментую, я відповів на ваше запитання", - сказав Водовозов кореспонденту видання.
Сергій Дульфан також відмовився коментувати обшуки і переадресував журналістів у пресслужбу міської ради.
Нагадаємо, депутати Харківської облради створили робочу групу, щоб з'ясувати, куди поділося закуплене медичне обладнання на суму понад 53 млн грн.
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