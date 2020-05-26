В Харьковской области на ферме принудительно удерживали девятерых "рабов"
Супружеская пара фермеров вербовала людей, которых затем принуждала к бесплатному труду в собственном хозяйстве
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, пишет RegioNews.
В Харьковской области мужчина и женщина принуждали к труду на собственном фермерском хозяйстве девять человек, в том числе ребенка.
В ходе обысков на ферме были обнаружены девять человек, которых, по версии прокуратуры, заставляли работать, при этом за работу им не платили. Среди потерпевших - трое женщин, пятеро мужчин, один несовершеннолетний. Также в ходе обысков изъяты 66 боевых патронов и один запал.
В прокуратуре сообщили, что решается вопрос о вручении подозрения по ч. 2 ст. 149 (Торговля людьми) УК. Санкция статьи - лишение свободы на срок от пяти до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Напомним, ранее в Новотроицком районе Херсонской области поймали рабовладельцев, которые занимались трудовой эксплуатацией людей.
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