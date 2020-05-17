Буковина отримає додаткові кошти на виплати медикам
Чернівецька область отримає додаткові кошти для надбавки медиків у понеділок, 18 травня
Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, пише RegioNews.
До нас звернулася Чернівецька ОДА, що необхідні додатково 5,6 млн грн. МОЗ миттєво відреагувало, проведено консультації з міністерством фінансів… У понеділок ці кошти будуть перераховані в Чернівецьку область для того, щоби всі виплати буди здійснені", - сказав Максим Степанов.
За словами Степанова, проблему вирішили за два дні.
Раніше повідомлялося, що 14 регіонів виплатили надбавки медикам, а Буковині, де найбільше хворих на COVID, не вистачило грошей. Тому Чернівецька ОДА звернулася до МОЗ з проханням виділити додаткові кошти на виплату медикам.
Раніше Міністр охорони здоров’я Максим Степанов у зверненні до медиків країни запевнив, що всі надбавки до зарплати будуть виплачені, а всі керівники на місцях відзвітуються щодо кожної лікарні та кожного медпрацівника.
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