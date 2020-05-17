Буковина отримає додаткові кошти на виплати медикам

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, пише RegioNews.

До нас звернулася Чернівецька ОДА, що необхідні додатково 5,6 млн грн. МОЗ миттєво відреагувало, проведено консультації з міністерством фінансів… У понеділок ці кошти будуть перераховані в Чернівецьку область для того, щоби всі виплати буди здійснені", - сказав Максим Степанов.