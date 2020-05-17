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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
17 травня 2020, 12:14 12

Буковина отримає додаткові кошти на виплати медикам

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17 травня 2020, 12:14 12
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У міністерстві знайшли гроші для чернівецьких лікарів
У міністерстві знайшли гроші для чернівецьких лікарів

Чернівецька область отримає додаткові кошти для надбавки медиків у понеділок, 18 травня

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, пише RegioNews.

До нас звернулася Чернівецька ОДА, що необхідні додатково 5,6 млн грн. МОЗ миттєво відреагувало, проведено консультації з міністерством фінансів… У понеділок ці кошти будуть перераховані в Чернівецьку область для того, щоби всі виплати буди здійснені", - сказав Максим Степанов.


За словами Степанова, проблему вирішили за два дні.

Раніше повідомлялося, що 14 регіонів виплатили надбавки медикам, а Буковині, де найбільше хворих на COVID, не вистачило грошей. Тому Чернівецька ОДА звернулася до МОЗ з проханням виділити додаткові кошти на виплату медикам.

Раніше Міністр охорони здоров’я Максим Степанов у зверненні до медиків країни запевнив, що всі надбавки до зарплати будуть виплачені, а всі керівники на місцях відзвітуються щодо кожної лікарні та кожного медпрацівника.


коронавірус зарплати Чернівці Буковина бюджетні кошти медики Максим Степанов
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