Хворі на коронавірус буковинці почуваються добре

Станом на 10:00 у всіх пацієнтів з підтвердженим COVID-19 температура тіла у межах норми. Самопочуття стабільне

Фото: Чернівецька ОДА

Станом на 10:00 у всіх пацієнтів з підтвердженим COVID-19 температура тіла у межах норми. Самопочуття стабільне

Про це інформує Чернівецька ОДА, пише RegioNews.

Усі четверо хворих на коронавірус буковинців, двоє чоловіків і двоє жінок, почувають себе добре. У них нормальна температура, жодних серйозних ускладнень, кажуть лікарі, немає.

Станом на 10:00 у всіх пацієнтів з підтвердженим COVID-19 температура тіла у межах норми. Самопочуття стабільне. Бажаємо їм якнайшвидшого одужання! Опубліковано Чернівецька обласна державна адміністрація Вівторок, 17 березня 2020 р.

Нагадаємо, за станом на 10:00 ранку вівторка, 17 березня, в Україні вже підтверджено 7 випадків зараження коронавірусів, 4 з них - у Чернівцях, 2 - в Києві, 1 у Житомирській області (летальний).

Також в Чернівцях від супутньої неврологічної патології померла жінка, яку було госпіталізовано з підозрою на коронавірус.

У чоловіка, в якого коронавірус виявили першим, медики вже отримали один негативний тест на COVID-19. Якщо його другий тест буде теж негативним, чоловіка визнають здоровим.

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