Через коронавірус у столиці обмежать рух: як і де
Аби запобігти розповсюдженню коронавірусної інфекції, у Києві можуть запровадити обмеження руху в деяких районах
Аби запобігти розповсюдженню коронавірусної інфекції, у Києві можуть запровадити обмеження руху в деяких районах
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на Depo.ua.
Київ можуть поділити на сектори й заборонити пересуватися пасажирському й особистому транспорту мешканців із однієї зони в іншу. Такий сценарій вже втілили в життя в Парижі, аби зупинити поширення атипової пневмонії.
Контролювати процес будуть бійці Національної гвардії України.
Нагадаємо, що на ранок 17 березня від коронавірусу COVID-19 загинуло 7148 людей, кількість заражених зросла до 182 405.
Як інформували RegioNews раніше, чотири людини в Україні отримали коронавірус всередині країни. Вони не подорожували за кордон.
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- 17:51 14 березня Дітей не вражає, а пенсіонери в зоні ризику, - Ємець про коронавірус
- 19:57 12 березня В Україні офіційно підтвердили ще два випадки зараження коронавірусом
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