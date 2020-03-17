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17 березня 2020, 10:52 27

Через коронавірус у столиці обмежать рух: як і де

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17 березня 2020, 10:52 27
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Аби запобігти розповсюдженню коронавірусної інфекції, у Києві можуть запровадити обмеження руху в деяких районах
Фото:depositphotos
Аби запобігти розповсюдженню коронавірусної інфекції, у Києві можуть запровадити обмеження руху в деяких районах

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на Depo.ua.

Київ можуть поділити на сектори й заборонити пересуватися пасажирському й особистому транспорту мешканців із однієї зони в іншу. Такий сценарій вже втілили в життя в Парижі, аби зупинити поширення атипової пневмонії.

Контролювати процес будуть бійці Національної гвардії України.

Нагадаємо, що на ранок 17 березня від коронавірусу COVID-19 загинуло 7148 людей, кількість заражених зросла до 182 405.

Як інформували RegioNews раніше, чотири людини в Україні отримали коронавірус всередині країни. Вони не подорожували за кордон.


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