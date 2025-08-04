В Україні подешевшали молочні продукти

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В Україні знизилися ціни на низку молочних продуктів. Це пов’язано з обмеженням попиту з боку населення та зростанням імпорту

Як передає RegioNews, про це повідомляє Асоціація виробників молока.

Так, кефір жирністю 2,5% в плівці в середньому коштує 54,54 грн. за кг, що на 1,00 грн. (-2%) менше ніж місяць тому. Такий самий кефір в пластиковій пляшці в середньому коштує 74,97 грн. за кг, що на 1,78 грн. (-2%) менше ніж місяць тому. Кефір жирністю 2,5% в тетрапак коштує 69,99 грн. за кг, що на 2,83 грн. (-4%) менше відносно минулого місяць.

Середня ціна на йогурт питний жирністю від 1,6% до 2,8% в пластикових пляшках становила 114,60 грн. за кг, що на 1,85 грн. (-1,6%) менше відносно попереднього місяця.

Йогурт ложковий жирністю від 1,6% до 2,8% в стаканах в середньому коштує 160,68 грн. за кг, що на 95 коп. (-1%) менше відносно попереднього місяця.

Вершкове масло жирністю від 72,5% до 73% вітчизняного виробництва подешевшало на 12,61 грн. (-2,2%) і в середньому коштує 572,21 грн. за кг.

Сир Український жирністю 50% в середньому коштує 573,91 грн. за кг. Порівняно з попереднім місяцем товар подешевшав на 4,18 грн. (-0,7%).

Сир Голландський жирністю 45% в середньому коштує 579,25 грн. за кг - на 11,39 грн. дешевше (-2%).

Нагадаємо, в Україні зміняться ціни на "борщовий набір". Про це повідомив президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник.