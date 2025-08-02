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02 серпня 2025, 00:35

Ціни на живих свиней зростають

02 серпня 2025, 00:35
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Фото з відкритих джерел
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Живі свині стають ще дорожчими. Стало відомо, скільки доведеться платити аграріям

Про це повідомляє "АгроБізнес", передає RegioNews.

На наступному тижні (з 4 по 10 серпня) очікується, що живі свині подорожчають до 97-98 гривень за кілограм. Зокрема, на німецькій біржі VEZG на наступний тиждень ціни на напівтуші кондиційних свиней – 1,95 € євро/кг (93,11 грн/кг), на напівтуші свиноматок – 1,05 євро/кг (50,14 грн/кг). Ціни вказані без ПДВ.

При цьому на польській біржі CennikRolnicze середня ціна на живих свиней – 6,08 злотий/кг (67,94 грн/кг). Діапазон цін на живих свиней: 5,40 – 6,80 злотих/кг (60,34 – 75,98 грн/кг).

Слід зазначити, що м'ясо свинини в Україні дорожчає. За останні три місяці вартість зросла так, що ціни не опускались нижче 250 гривень за кілограм. Аналітики зазначили, що минулого року вартість була нижча через пропозицію.

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