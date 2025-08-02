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02 серпня 2025, 00:55

В Україні зміняться ціни на "борщовий набір": до чого готуватися

02 серпня 2025, 00:55
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В Україні очікуються зміни з цінниками на овочі борщового набору. Експерт пояснив, на що варто чекати від вартості

Про це повідомляє agroreview, передає RegioNews.

В Україні прогнозують зниження вартості овочів борщового набору. Це може статися вже у серпні-вересні, якщо не буде нічого непередбачуваного. За словами президента Української плодоовочевої асоціації Тараса Баштанника, на ринку овочів з року в рік спостерігається тенденція: якщо один з овочів у певному сезоні був дорогим, у наступному його ціна, як правило, знижується.

Зокрема, картопля повинна бути недорогою протягом першого півріччя. Минулого сезону цінники були високі, однак цьогоріч врожай був краще.

Капуста також повинна подешевшати. Це пояснюється тим, що аграрії засіяли нею значні площі. Минулого року цей овоч був дорогим, а фермери отримали надзвичайно високу рентабельність — 500-600%.

Крім того, експерт нагадав, що Україна залишається нетто-імпортером овочів відкритого ґрунту, адже попит всередині країни перевищує обсяги виробництва. Тому більшість овочів, які вирощують українці, споживають в країні, а нестачу покривають коштом імпорту.

"В овочівництві з року в рік працює правило — якщо один з овочів має високу ціну цього сезону, то, відповідно, матиме мінімальну ціну наступного. Пояснення дуже просте — виробники на ажіотажі високої ціни засаджують великі площі й обвалюють ціни на ринку", - сказав Тарас Баштанник.

Нагадаємо, в Україні зростає вартість часнику. Зараз його продають приблизно по 60-130 гривень за кілограм.

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