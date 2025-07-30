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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційний сайт ПриватБанку.

"Це судове рішення є повною перемогою для Банку, який був націоналізований українським урядом у грудні 2016 року. На момент націоналізації Банк був недокапіталізований на суму близько 5,5 млрд дол. США і згодом був рекапіталізований державою", - йдеться у повідомленні.

У судовому рішенні Високий суд Лондона визнав, що ці двоє осіб незаконно привласнили майже 2 млрд дол. США коштів Банку за допомогою "дуже складної схеми перекредитування, яка діяла в інтересах Фізичних осіб-відповідачів [тобто Коломойського та Боголюбова]”.

Відхиливши твердження Коломойського та Боголюбова про те, що не було "жодного доказу”, який би пов’язував колишніх власників Банку з цими трансакціями, суддя Трауер встановив, що їхні заперечення "повністю побудовані на нечесному підґрунті”. Суддя також встановив, що Коломойський "здається, вважав себе вищим за закон” і що "нечесним з боку пана Боголюбова” було використовувати документи, що вводять в оману, щоб дистанціюватися від шахрайства.

Повна сума зобов’язання колишніх власників перед Банком ще має бути визначена, але з огляду на те, що суд задовольнив вимоги Банку в повному обсязі, вони, ймовірно, будуть зобов’язані виплатити понад 1,7 млрд доларів США.

Нагадаємо, нещодавно НАБУ завершило справу Коломойського. Як відомо, в лютому 2021 року НАБУ і САП повідомили експосадовцям банку про підозру у розтраті понад 136 млн грн через схему страхових виплат.