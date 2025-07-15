В Украине подорожал "национальный" продукт: сколько теперь платить за килограмм
В Украине популярный продукт вырос в цене. Если сравнивать с прошлым годом, то есть подорожание более чем на 7%
Об этом сообщает ArgroTimes, RegioNews.
В июне средняя стоимость сала в Украине выросла на 1,2%. Если в мае это было 170,84 грн за килограмм, то теперь 172,96 грн за килограмм.
Если сравнивать с этим же периодом в прошлом году, то сало подорожало на 7,4%. В 2024 году цена была в среднем 161,09 гривны за килограмм.
Напомним, что в Украине продукты подорожали за год. В частности, яйца подорожали на 62,7% до 53,6 гривны за десяток, подсолнечное масло на 37,2% до 80,6 гривны за литр, мука на 36,1% до 21,7 гривны за килограмм, куриное филе на 35,8% гривны.
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