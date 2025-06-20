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20 июня 2025, 16:22

Украина ввела санкции против российских производителей беспилотников

20 июня 2025, 16:22
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фото: Офис Президента
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Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие наложенные Советом национальной безопасности и обороны санкции против физических и юридических лиц, в частности против компаний, причастных к производству дронов

Соответствующий указ №415/2025 опубликован на сайте главы государства, передает RegioNews.

Отмечается, что в санкционный список вошли 56 физических лиц. А также 55 юридических лиц, среди которых шесть компаний зарегистрированы в Китае, одна – в Беларуси, остальные – российские предприятия, связанные с военно-промышленным комплексом.

Новый пакет санкций касается участников разработки и производства таких БПЛА как "Герань", "Орлан-10", SuperCam, FPV-дроны, а также поставщиков компании ООО "Алабуга Машинери".

Кроме того, в списке импортеры и поставщики комплектующих подсанкционному АО "Кронштадт" для производства средства "Бандероль", а также введены санкции в отношении тех, кто задействован в схемах обхода санкций для импорта товаров двойного назначения.

Согласно приложениям к указу, который касается физических лиц, — все они граждане РФ. Преимущественное большинство из них — художники, поэты и музыканты, распространяющие российскую пропаганду.

Напомним, на днях санкции против РФ также ввели Австралия и Великобритания.

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Россия санкции Украина война Владимир Зеленский беспилотники российские производители
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