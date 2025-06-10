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Компания обновляет лимиты на суммы выплат, которые могут получить физические лица в течение месяца

Об этом сообщает Эфир Украины, передает RegioNews.

Компания обновляет лимиты на суммы выплат, которые могут получить физические лица в течение месяца.

Теперь максимальная сумма выплат наличными не будет превышать 100 тысяч гривен в месяц.

Кроме того, клиентам разрешено совершать не более 10 таких операций в месяц.

Эти ограничения касаются исключительно наличных выплат в почтовых отделениях.

Относительно переводов на банковские карты лимиты остаются без изменений: до 250 тысяч гривен в месяц и максимум 500 операций . Это означает, что пользователи могут продолжать активно пользоваться безналичными переводами без дополнительных ограничений.

В Укрпочте отмечают, что для большинства обычных клиентов новые правила не вызовут существенных изменений в работе. В то же время, компания рекомендует тем, кто регулярно продает товары через почту и проводит много платежей, оформлять статус физического лица-предпринимателя или выбирать другие официальные способы ведения бизнеса. Это позволит легально работать с большими суммами и избежать проблем с лимитами.

Таким образом, обновление условий наложенных плат имеет целью усилить контроль над наличными операциями и поддержать прозрачность финансовых потоков в почтовой сфере. Для большинства пользователей услуги останутся доступными в обычном режиме, а бизнесу советуют соблюдать законодательство и пользоваться официальными формами ведения деятельности.

Напомним, "Укрпочта" выпустила марку ко Дню матери.