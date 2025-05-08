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08 травня 2025, 14:46

"Укрпошта" випустила марку до Дня матері

08 травня 2025, 14:46
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фото: з відкритих джерел
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 "Укрпошта" анонсувала новий тематичний поштовий випуск до Дня матері під назвою "Я живу тобою…"

Про це повідомила пресслужба компанії, передає RegioNews.

В центрі композиції зображена емоційна сцена обіймів жінки в традиційному українському вбранні та військового в камуфляжі.

Жінка, яка символізує образ матері, загортає сина у яскраву жовту хустку з вишивкою, а її обличчя виражає глибокий смуток та ніжність.

"Нова марка покликана стати знаком шани та подяки українським матерям — жінкам, які оберігають, чекають, моляться і надихають навіть у найважчі часи", — зазначили в "Укрпошті".

Марку введуть в обіг 9 травня — напередодні святкування Дня матері, який в Україні відзначають щороку у другу неділю травня.

Автором мініатюри став Олександр Охапкін, заслужений художник України. Його попередня робота "Під покровом Богородиці" цьогоріч перемогла в народному онлайн-голосуванні на кращу поштову марку року.

Тираж поштової марки становить 320 тис. примірників.

День матері: що це за свято

В Україні День матері традиційно відзначають у другу неділю травня. У 2025 році ця дата припадає на 11 травня. Це не державне, але офіційно визнане свято, яке входить до календаря національних пам'ятних дат.

В часи Київської Русі на території сучасної України святкували День Пречистої Діви Марії - саме в цей день вітали жінок, і в першу чергу матерів.

Його святкують в багатьох країнах, але дати можуть відрізнятися.

Нагадаємо, на початку січня з України намагались вивезти колекцію із майже 4200 поштових марок.

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