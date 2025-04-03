Україна та мита США: хто постраждає найбільше

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Сполучені Штати Америки ввели 10% мито на українську продукцію, проте ця ситуація не є критичною, кажуть в уряді

Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністр, міністр економіки Юлія Свириденко, передає RegioNews.

"Що означають для України нові мита від США? Складно, але не критично. Для нас діятиме загальне мито на 10%. Якогось окремого вищого мита, як от у Молдови 31% чи у ЄС 20%, щодо України немає", – зазначила Свириденко.

За її словами, торік Україна експортувала до США товарів на $874 млн, з яких найбільше припадало на чавун ($363 млн) та труби ($112 млн). Натомість імпорт із США склав $3,4 млрд. Українські мита на американські товари залишаються відносно низькими: 10% на авто, 0% на нафту і вугілля.

Ці зміни можуть найбільше вдарити по малих виробниках, але Україна вже веде переговори щодо кращих умов.

"Якщо все залишиться як є, то американське універсальне мито вдарить в основному по малих виробниках. Тому ми вже працюємо над тим, щоб для України були кращі умови", – пояснила Свириденко.

Загалом зараз Україна постачає до США понад 600 різних категорій товарів, з яких 65 позицій мають річний обсяг експорту понад $1 млн.

Нагадаємо, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про введення масштабних мит на імпортні товари з більшості країн світу.

Так, для Китаю мита зросли до 34%, для Європейського союзу – й 20%.

Водночас Трамп не ввів нові мита проти Росії, КНДР, Куби і Білорусі. Пізніше у Білому домі пояснили, що ці країни вже "перебувають під санкціями".

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