Украина и пошлины США: кто пострадает больше всего

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Соединенные Штаты Америки ввели 10% пошлины на украинскую продукцию, однако эта ситуация не является критической, говорят в правительстве

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр, министр экономики Юлия Свириденко, передает RegioNews.

"Что означают для Украины новые пошлины от США? Сложно, но не критично. Для нас будет действовать общая пошлина на 10%. Какой-то отдельной высшей пошлины, как у Молдовы 31% или в ЕС 20%, в отношении Украины нет", – отметила Свириденко.

По ее словам, в прошлом году Украина экспортировала в США товаров на $874 млн, из которых больше всего приходилось чугун ($363 млн) и трубы ($112 млн). Вместо этого импорт из США составил $3,4 млрд. Украинские пошлины на американские товары остаются относительно низкими: 10% на авто, 0% на нефть и уголь.

Эти изменения могут больше всего ударить по малым производителям, но Украина уже ведет переговоры относительно лучших условий.

"Если все останется как есть, то американская универсальная пошлина ударит в основном по малым производителям. Поэтому мы уже работаем над тем, чтобы для Украины были лучшие условия", – пояснила Свириденко.

Сейчас Украина поставляет в США более 600 различных категорий товаров, из которых 65 позиций имеют годовой объем экспорта более $1 млн.

Напомним, 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении масштабных пошлин на импортные товары из большинства стран мира.

Так, для Китая пошлины выросли до 34%, для Европейского союза – и 20%.

В то же время, Трамп не ввел новые пошлины против России, КНДР, Кубы и Беларуси. Позже в Белом доме объяснили, что эти страны уже "находятся под санкциями".

Ранее сообщалось, из-за торговых войн США могут остаться без туалетной бумаги .