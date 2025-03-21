В Україні різко подорожчав популярний овоч

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Огірки з місцевих тепличних комбінатів коштують в середньому на 12% дорожче, ніж минулого тижня

Як передає RegioNews, про це повідомляє аналітична платформа EastFruit.

За даними ресурсу, вартість огірків складає 95-140 грн/кг залежно від якості та обсягу партій продукції.

"На цьому тижні вибірки огірка в теплицях помітно скоротилися через несприятливі погодні умови. У той же час попит на цю продукцію залишається дуже високим: покупці все частіше залишаються незадоволеними якістю імпортних огірків і віддають перевагу місцевій продукції", - йдеться у повідомленні.

Експерти зазначають, що постачання імпортних огірків помітно скоротилося, що також дозволило представникам українських тепличних комбінатів підвищити ціни на свою продукцію.

Нагадаємо, у світі дорожчає кава. Експерти називають причиною здорожчання погіршення погодних умов.