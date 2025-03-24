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24 березня 2025, 23:30

В Україні значно подорожчало масло - які причини

24 березня 2025, 23:30
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Ілюстративне фото
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Вершкове масло в Україні подорожчало. За даними держустанов, за рік ціна зросла на понад 32%

Про це повідомляє УНІАН, передає RegioNews.

Економіст Олег Пендзин пояснив, що основна причина подорожчання масла - це низький урожай 2024 року. Крім того, молочні продукти потребують багато енергії. Фахівець пояснив, що ці заводи використовують електрику не лише для виробництва товару, але й для його зберігання в холодильнику.

Відповідно, електрика дорожчає. Крім того, продовжуються обстріли. У випадках коли заводи використовують генератори, собівартість продукту знову зростає. Третій фактор - це дефіцит кадрів. Зокрема, зараз важко знайти водіїв великовантажних машин.

Слід зазначити, що, за даними порталу Мінфін, в середньому по магазинах масло вершкове можна придбати за 92-120 гривень (за пачку в 200 грамів).

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