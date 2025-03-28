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Об этом сообщает Новости.LIVE, передает RegioNews.

Следует отметить, что в стандартную продуктовую корзину входят следующие продукты: хлеб, молоко, куриное филе, говядину, картофель, рис, сыр, яблоки, бананы, помидоры, лук и яйца. За год такая корзина подорожала в Украине в среднем на 25-30%.

Наибольшее подорожание яблок: стоимость выросла на 106,4% (с 20,49 грн до 42,31 грн за кг). Цена помидоров, картофеля и молока также выросла более чем на 30%.

Меньше всего подорожали в Украине за год лук репчатый — цена выросла всего на 1,4% (с 16,27 грн до 16,50 грн за кг); рис - подорожал на 3,9% (с 56,67 грн до 58,93 грн за кг) и сыр - рост на 5,4% (с 499,10 грн до 526,32 грн за кг).

Напомним, ранее специалисты считали стоимость пасхальной корзины в Украине в 2025 году. Если сравнивать с прошлым годом, то это будет на 17% больше, а именно – около 1124,77 гривен. Речь идет о корзине, в нее входит 10 яиц, 1 килограмм твердого сыра, 1 килограмм с/у колбасы, 1 белый батон, 1 упаковка хрена и набор из 3 свечей.