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Уже скоро украинцы будут праздновать Пасху. При этом ценники на популярные продукты меняются

Об этом сообщает Delo, передает RegioNews.

В 2025 году средняя стоимость пасхального набора в Украине будет на 17% больше, если сравнивать с прошлым годом. Это около 1124,77 гривен.

Следует отметить, что для стандартной пасхальной корзины выбрали 10 яиц, 1 килограмм твердого сыра, 1 килограмм с/у колбасы, 1 белый батон, 1 упаковку хрена и набор из 3 свечей. Цены на эти продукты сравнили в 5 популярных украинских супермаркетах. Самый дешевый вариант корзины составил 950,19 гривен, а самый дорогой – 1 189,73 гривны.

Также отмечается, что средняя стоимость приготовления домашней куличи из 700 граммов муки, 6 куриных яиц, 180 граммов сливочного масла, 300 граммов молока, 400 граммов сахара, изюма и 40 граммов дрожжей составит 202 гривны.

Следует отметить, что в 2025 году украинцы будут праздновать Пасху 20 апреля. При этом важно заметить, что из-за войны вряд ли будут проводиться много массовых событий в связи с праздником, как это было в последние годы.