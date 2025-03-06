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06 березня 2025, 23:55

У фермерів виснажуються запаси картоплі: як це змінило ціни

06 березня 2025, 23:55
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Ілюстративне фото
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В Україні фермери стали активно змінювати ціну на картоплю. При цьому цей сегмент на ринку переживає спад

Про це повідомляє аналітичний проєкт EastFruit, передає RegioNews.

Фахівці розповіли, що українські фермери почали переглядати встановлені раніше ціни на продукцію. Подорожчання картоплі в березні призупинилося. Це сталося через спад торгової активності. Тому фермери стали знижати ціни на картоплю, хоча запаси вже виснажені.

"Так, якщо ще тижнем раніше ціни на картоплю відповідної якості в Україні нерідко доходили до 30 грн/кг ($0,73/кг), то вже на сьогодні вони формуються в діапазоні 18-28 грн/кг ($0,44-0,68/кг), що в середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня", - розповіли аналітики.

Слід зазначити, що в Держстаті ділилися статистикою цін на продукти в Україні. Зазначалось, що ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,2%. Зокрема, на 5,5-0,9% зросла вартість овочів, соняшникову олію, безалкогольні напої, хліб, масло, продукти переробки зернових, м’ясо та м’ясопродукти, молоко та молочні продукти, фрукти, рибу та продукти з риби.

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