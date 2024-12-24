В Енергоатомі заявили про потужну кібератаку на їхній офіційний сайт
У понеділок, 23 грудня, протягом п'яти годин на офіційний сайт Енергоатому здійснювалася кібератака
Про це повідомила пресслужба компанії, передає RegioNews.
Зазначається, що атака ініційована злочинцями з території країни-агресорки.
"Хакери намагалися порушити функціонування сайту НАЕК, здійснивши одночасно близько 80 млн запитів. Втім фахівцями Енергоатома було виконано всі необхідні дії щодо локалізації атак та захисту сайту", - йдеться в повідомленні.
В компанії наголосили, що кібератака не призвела до порушень і сайт продовжує працювати в звичному режимі.
Нагадаємо, 19 грудня відбулася наймасштабніша за останній час зовнішня кібератака на державні реєстри України.
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