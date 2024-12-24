В Энергоатоме заявили о мощной кибератаке на их официальный сайт
В понедельник, 23 декабря, в течение пяти часов на официальный сайт Энергоатома осуществлялась кибератака
Об этом сообщила пресс-служба компании, передает RegioNews.
Отмечается, что атака инициирована преступниками с территории страны-агрессоры.
"Хакеры пытались нарушить функционирование сайта НАЭК, осуществив одновременно около 80 млн запросов. Впрочем, специалистами Энергоатома были выполнены все необходимые действия по локализации атак и защиты сайта", - говорится в сообщении.
В компании подчеркнули, что кибератака не привела к нарушениям и сайт продолжает работать в обычном режиме.
Напомним, 19 декабря состоялась самая масштабная за последнее время внешняя кибератака на государственные реестры Украины.
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