НБУ назвав найзбитковіші банки за 9 місяців року
За підсумками 9 місяців 2021 року із 71 платоспроможних банків 64 установи були прибуткові, 7 — збиткові
Показники фінансової діяльності банків опублікував Національний банк України, передає RegioNews.
Перелік збиткових банків станом на 1 жовтня 2021 року:
Правекс Банк (135,4 млн грн);
Промінвестбанк (45,9 млн грн);
Юнекс Банк (30,2 млн грн);
БТА Банк (25,9 млн грн);
Український банк реконструкції та розвитку (16,1 млн грн);
Альпарі Банк (8,3 млн грн);
Траст Капітал (2,5 млн грн).
Натомість десятка найприбутковіших банків станом на 1 жовтня 2021 року:
ПриватБанк (21,2 млрд грн);
Райффайзен Банк (3,6 млрд грн);
Сбербанк (3,4 млрд грн);
ПУМБ (3 млрд грн);
Універсал Банк (2,5 млрд грн);
Альфа Банк (2,5 млрд грн);
ОТП Банк (2,1 млрд грн);
Укрексімбанк (1,7 млрд грн);
Укргазбанк (1,7 млрд грн);
Сітібанк (1,2 млрд грн).
Як повідомлялося, 18 українських банкiв автоматично блокують рахунки громадян за борги.