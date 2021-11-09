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09 листопада 2021, 12:25 5

НБУ назвав найзбитковіші банки за 9 місяців року

09 листопада 2021, 12:25 5
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Фото з відкритих джерел
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За підсумками 9 місяців 2021 року із 71 платоспроможних банків 64 установи були прибуткові, 7 — збиткові

Показники фінансової діяльності банків опублікував Національний банк України, передає RegioNews.

Перелік збиткових банків станом на 1 жовтня 2021 року:

Правекс Банк (135,4 млн грн);

Промінвестбанк (45,9 млн грн);

Юнекс Банк (30,2 млн грн);

БТА Банк (25,9 млн грн);

Український банк реконструкції та розвитку (16,1 млн грн);

Альпарі Банк (8,3 млн грн);

Траст Капітал (2,5 млн грн).

Натомість десятка найприбутковіших банків станом на 1 жовтня 2021 року:

ПриватБанк (21,2 млрд грн);

Райффайзен Банк (3,6 млрд грн);

Сбербанк (3,4 млрд грн);

ПУМБ (3 млрд грн);

Універсал Банк (2,5 млрд грн);

Альфа Банк (2,5 млрд грн);

ОТП Банк (2,1 млрд грн);

Укрексімбанк (1,7 млрд грн);

Укргазбанк (1,7 млрд грн);

Сітібанк (1,2 млрд грн).

Як повідомлялося, 18 українських банкiв автоматично блокують рахунки громадян за борги.

Також у Нацбанку порахували, скільки заробітчани перерахували в Україну у цьому році.

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