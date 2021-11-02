У Нацбанку порахували, скільки заробітчани перерахували в Україну у цьому році

з відкритих джерел

У січні-вересні обсяг грошових переказів в Україну збільшився на 19,7% по відношенню до аналогічного періоду минулого року до 10,339 млрд доларів

Як пише RegioNews з посиланням на дані Національного банку, зокрема, за січень-вересень 2021 року через коррахунки банків в Україну було переведено 668 млн доларів, через неформальні канали – 4 388 млн доларів, через міжнародні платіжні системи – 2 317 млн доларів.

При цьому у вересні обсяг грошових переказів трудових мігрантів в Україну склав 1 266 млн доларів, що на 23,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року (1 026 млн доларів).

У 2020 році обсяг грошових переказів зріс на 1,7% до рекордних 12,1 млрд доларів.

Національний банк прогнозує зростання обсягу грошових переказів від трудових мігрантів на 8% до 13 млрд доларів за підсумками 2021 року в порівнянні з 2020 роком.