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02 листопада 2021, 13:05 12

У Нацбанку порахували, скільки заробітчани перерахували в Україну у цьому році

02 листопада 2021, 13:05 12
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з відкритих джерел
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У січні-вересні обсяг грошових переказів в Україну збільшився на 19,7% по відношенню до аналогічного періоду минулого року до 10,339 млрд доларів

Як пише RegioNews з посиланням на дані Національного банку, зокрема, за січень-вересень 2021 року через коррахунки банків в Україну було переведено 668 млн доларів, через неформальні канали – 4 388 млн доларів, через міжнародні платіжні системи – 2 317 млн доларів.

При цьому у вересні обсяг грошових переказів трудових мігрантів в Україну склав 1 266 млн доларів, що на 23,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року (1 026 млн доларів).

У 2020 році обсяг грошових переказів зріс на 1,7% до рекордних 12,1 млрд доларів.

Національний банк прогнозує зростання обсягу грошових переказів від трудових мігрантів на 8% до 13 млрд доларів за підсумками 2021 року в порівнянні з 2020 роком.

Нацбанк гроші банки

 
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