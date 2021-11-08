18 українських банкiв автоматично блокують рахунки громадян за борги

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Вже 18 з 73 банкiв України почали автоматично блокувати рахунки громадян через їхні борги за вимогою державних та приватних виконавців

Про це повідомляє Опендатабот, передає RegioNews.

Серед тих, хто додався до списку — РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ, ОТП БАНК, УКРСИББАНК.

Оновлений перелік виглядає так: ПРИВАТБАНК, УНІВЕРСАЛ БАНК, ОКСІ БАНК, ТАСКОМБАНК, ІНДУСТРІАЛБАНК, БАНК ВОСТОК, ПРОКРЕДИТ БАНК, ЛЬВІВ, КОНКОРД, РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ, КРЕДОБАНК, ОТП БАНК, ІДЕЯ БАНК, МЕТАБАНК, УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ, АГРОПРОСПЕРІС БАНК, УКРСИББАНК, РАДАБАНК.

23 березня 2021 року Мін’юст видав наказ, згідно з яким гроші з рахунків боржників можуть бути автоматично заблоковано за борги в рамках процедури примусового стягнення.

У квiтнi, відповідаючи на вимоги державних та приватних виконавців, банки почали блокувати — частково або повністю — рахунки українців, що потрапили до Єдиного реєстру боржників. В перший мiсяць до системи було підключено 7 банків, серед них — Приватбанк та Монобанк.

На сьогоднi їх кількість збільшилась майже утричі. Хоча у переліку все ще відсутня половина з топ-10 українських банкiв з найбільшими активами — Ощадбанк, Укргазбанк, Альфа-Банк Україна, ПУМБ, Сбербанк, - йдеться в повідомленні.

Система працює не ідеально: незважаючи на те, що "заморожуватися" повинна лише сума боргу, нерідко трапляється так, що блокується весь рахунок боржника.

Виконавець має право накласти арешт на кошти боржника, що знаходяться в банку. Від того, як оформлений документ про арешт коштів, залежить, чи будуть арештовані всі кошти, чи лише їх частина.

Так, якщо виконавець вказав суму, і на рахунку достатньо коштів, то буде арештована лише ця сума коштів. Якщо ж коштів недостатньо або виконавець не вказав точну суму, що підлягає арешту, можуть бути арештовані кошти на всіх рахунках боржника, — коментує начальниця управління НБУ з захисту прав споживачів фінансових послуг Ольга Лобайчук.

Якщо так сталося, що ваші банківські рахунки через борги було заблоковано повністю, необхідно вчинити наступні дії:

Направити виконавцю за вашим провадженям письмову вимогу щодо скасування постанови про арешт рахунку.

В разі відсутності відповіді — підготувати скаргу на керівництво державної виконавчої служби. Або, якщо провадження веде приватний виконавець, — скаргу на Раду приватних виконавців.

Подати позов до місцевого адміністративного суду щодо скасування ухвали про арешт рахунку.

Щоб знайти інформацію про виконавче провадження та контакти судового виконавця, відкрийте Опендатабот, надішліть йому свій ІНН та натисніть "Виконавчі провадження". Там само можна безкоштовно підписатись та відстежувати інформацію про себе.

Як повідомлялося, ще влітку в місті на Дніпропетровщині через комунальні борги арештовують квартири та банківські рахунки.

Раніше, 7 квітня, Зеленський підписав закон про обмеження прав колекторів.