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29 жовтня 2021, 14:43 238

У Нацбанку прогнозують, що в Україні до кінця року стане більше безробітних

29 жовтня 2021, 14:43 238
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з відкритих джерел
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Національний банк України (НБУ) оновив прогноз рівня безробіття в Україні за методологією Міжнародної організації праці. Прогноз на 2021 рік погіршений з 9,1% до 9,4%.

Про це пише RegioNews з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (жовтень 2021 року).

Крім того, НБУ погіршив прогноз на 2022 рік до 8,5%, на 2023 рік з 8,5% до 8,6%.

"На прогнозному горизонті ситуація на ринку праці поліпшуватиметься завдяки зростанню економіки. Рівень безробіття вже найближчим часом повернеться до нейтрального рівня (8,5%) разом із закриттям від’ємного розриву ВВП", - йдеться у звіті.

У НБУ зазначили, що за даними Державної служби зайнятості, починаючи з березня 2021 року кількість вакансій стійко зростала в річному вимірі практично в усіх видах діяльності. Найбільший внесок мали сектори, які впевнено відновлювалися (у тому числі завдяки статистичному ефекту бази порівняння): сектори послуг, торгівля і транспорт, промисловість, будівництво. На тлі розгортання вакцинації посилювався і попит на українських працівників за кордоном. У результаті додаткова пропозиція робочої сили була абсорбована економікою - рівень зайнятості зріс, а рівень безробіття скоротився.

"Запровадження жорсткіших карантинних обмежень наприкінці 2021 року може стримати відновлення ринку праці. Але, враховуючи пристосування бізнесу та населення до обмежень, а також їх певне послаблення для вакцинованих громадян, вплив буде не таким суттєвим, як на початку року", - йдеться в прогнозі.

Нагадаємо, що в Україні безробітним хочуть давати гроші на власний бізнес. Відповідний законопроєкт у середині вересня погодив Кабінет міністрів.

безробіття Нацбанк економіка карантин

 
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