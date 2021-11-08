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08 листопада 2021, 19:45 3

За останній тиждень запаси вугілля на ТЕС знизилися майже на 12%

08 листопада 2021, 19:45 3
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Фото з відкритих джерел
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Запаси вугілля на складах ТЕС генеруючих компаній опустились нижче 0,5 мільйонів тонн, лише за останній тиждень вони знизились майже на 12%

Про це свідчать дані Міністерства енергетики, передає RegioNews.

Станом на ранок 1 листопада запаси вугілля на складах ТЕС становили 542,8 тисячі тонн, а до 8 листопада вони знизились до 479,3 тисячі тонн. Тобто за останній тиждень запаси знизились на 63,5 тисячі тонн, або на 11,7%.

За період з 8 жовтня по 8 листопада запаси на складах ТЕС скоротились на 236,7 тисячі тонн, або на 33,1%

ТЕС, де найменший обсяг вугілля станом на 8 листопада: Придніпровська ТЕС "ДТЕК Дніпроенерго" – 8,4 тисячі тонн, Ладижинська ТЕС "ДТЕК Західенерго" – 11,6 тисячі тонн, Вуглегірська ТЕС "Центренерго" – 18,3 тисячі тонн.

До зими Україна повинна була підготувати 3 мільйони тонн вугілля до початку опалювального сезону. Достатні обсяги вугілля потрібні, щоб забезпечити населення електроенергією та уникнути віялових відключень.

Річ у тім, що українці споживають більше електроенергії вранці, коли збираються на роботу, та ввечері, коли з неї повертаються. Забезпечувати такі пікові стрибки у споживанні може лише ТЕС і ТЕЦ, адже вони мають змогу швидко збільшувати та зменшувати генерацію електроенергії на відміну від АЕС. А для роботи ТЕС і ТЕЦ потрібне вугілля, котре нині в недостатньому обсязі.

Як повідомлялося, 1 листопада на Львівщині гірники влаштували акцію протесту через борги по зарплаті.

Перед тим, 30 жовтня "Центренерго" повідомило, що повністю закрило борги перед шахтарями за відвантажене вугілля.

18 жовтня було відомо, що запаси вугілля в Україні майже вчетверо менші від планових.

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