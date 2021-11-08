За останній тиждень запаси вугілля на ТЕС знизилися майже на 12%
Запаси вугілля на складах ТЕС генеруючих компаній опустились нижче 0,5 мільйонів тонн, лише за останній тиждень вони знизились майже на 12%
Про це свідчать дані Міністерства енергетики, передає RegioNews.
Станом на ранок 1 листопада запаси вугілля на складах ТЕС становили 542,8 тисячі тонн, а до 8 листопада вони знизились до 479,3 тисячі тонн. Тобто за останній тиждень запаси знизились на 63,5 тисячі тонн, або на 11,7%.
За період з 8 жовтня по 8 листопада запаси на складах ТЕС скоротились на 236,7 тисячі тонн, або на 33,1%
ТЕС, де найменший обсяг вугілля станом на 8 листопада: Придніпровська ТЕС "ДТЕК Дніпроенерго" – 8,4 тисячі тонн, Ладижинська ТЕС "ДТЕК Західенерго" – 11,6 тисячі тонн, Вуглегірська ТЕС "Центренерго" – 18,3 тисячі тонн.
До зими Україна повинна була підготувати 3 мільйони тонн вугілля до початку опалювального сезону. Достатні обсяги вугілля потрібні, щоб забезпечити населення електроенергією та уникнути віялових відключень.
Річ у тім, що українці споживають більше електроенергії вранці, коли збираються на роботу, та ввечері, коли з неї повертаються. Забезпечувати такі пікові стрибки у споживанні може лише ТЕС і ТЕЦ, адже вони мають змогу швидко збільшувати та зменшувати генерацію електроенергії на відміну від АЕС. А для роботи ТЕС і ТЕЦ потрібне вугілля, котре нині в недостатньому обсязі.
Як повідомлялося, 1 листопада на Львівщині гірники влаштували акцію протесту через борги по зарплаті.
Перед тим, 30 жовтня "Центренерго" повідомило, що повністю закрило борги перед шахтарями за відвантажене вугілля.