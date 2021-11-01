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01 листопада 2021, 14:19 204

На Львівщині гірники влаштували акцію протесту через борги по зарплаті

01 листопада 2021, 14:19 204
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Фото: з відкритих джерел
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У Львівській області гірники шахти "Степова" не спустилася під землю. Вони вимагають, щоб їм виплатили заборгованість по зарплаті

Як передає RegioNews, про це у коментарі "Суспільному" повідомив голова первинної профспілкової організації незалежної профспілки гірників України Василь Семканич.

За його словами, близько 150 шахтарів провели збори та вирішили не працювати до виплати зарплати.

"Є заборгованість за липень, серпень, вересень. Загальна сума заборгованості по шахті "Степовій" 56 мільйонів 170 тисяч", - розповів Семканич.

Він також додав, що гірники вимагатимуть відставки генерального директора ДП "Львіввугілля".

Загалом на шахті "Степовій" працюють 1100 людей. До ДП "Львіввугілля" входить шість шахт.

"Шахта "Степова" заробляє до 40 мільйонів гривень в місяць. І ми заробляємо гроші собі на зарплату і на інші зарплати. Але гроші не виплачують. Вугілля купують в інших країн за дорожчу ціну", - заявив Семканич.

Раніше повідомлялось, що у місті Сокалі Львівської області жінки шахтарів разом із дітьми прийшли до будівлі ДП "Львіввугілля". Вони вимагали, щоб шахтарям виплатили заборгованість по зарплаті.

шахтарі зарплати гроші протест вугілля

 
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