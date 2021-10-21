На Запорізькій ТЕС аварійно вимкнули один з енергоблоків

з відкритих джерел

Енергоблок √2 Запорізької ТЕС відключено від електромережі через свищ у топці котла

Як пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ТЕС, для теплової генерації свищі на обладнанні не рідкісне явище, з яким енергетики зазвичай оперативно справляються.

Відключення блоку №2 не вплинуло на енергозабезпечення та водопостачання споживачів. Екологічних наслідків немає.

Наразі ДТЕК Запорізька ТЕС працює трьома блоками та несе навантаження в об’єднаній енергосистемі України потужністю 713 МВт.

Нагадаємо що у вересні На Бурштинській ТЕС сталося аварійне відключення низки енергоблоків.