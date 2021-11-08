За последнюю неделю запасы угля на ТЭС снизились почти на 12%

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Запасы угля на складах ТЭС генерирующих компаний опустились ниже 0,5 миллионов тонн, только за последнюю неделю они снизились почти на 12%

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики, передает RegioNews.

По состоянию на утро 1 ноября запасы угля на складах ТЭС составляли 542,8 тысячи тонн, а к 8 ноября они снизились до 479,3 тысячи тонн. То есть за последнюю неделю запасы снизились на 63,5 тысячи тонн, или на 11,7%.

За период с 8 октября по 8 ноября запасы на складах ТЭС сократились на 236,7 тысячи тонн, или на 33,1%

ТЭС, где наименьший объем угля по состоянию на 8 ноября: Приднепровская ТЭС "ДТЭК Днепроэнерго" – 8,4 тысячи тонн, Ладыжинская ТЭС "ДТЭК Западэнерго" – 11,6 тысячи тонн, Углегорская ТЭС "Центрэнерго" – 18,3 тысячи тонн.

К зиме Украина должна была подготовить 3 миллиона тонн угля к началу отопительного сезона. Достаточные объемы угля нужны, чтобы обеспечить население электроэнергией и избежать веерных отключений.

Дело в том, что украинцы потребляют больше электроэнергии утром, когда собираются на работу, и вечером, когда с нее возвращаются. Обеспечивать такие пиковые скачки в потреблении может только ТЭС и ТЭЦ, ведь они имеют возможность быстро увеличивать и уменьшать генерацию электроэнергии в отличие от АЭС. А для работы ТЭС и ТЭЦ нужен уголь, который сейчас в недостаточном объеме.

Как сообщалось, 1 ноября на Львовщине горняки устроили акцию протеста из-за долгов по зарплате.

Перед тем, 30 октября "Центрэнерго" сообщило, что полностью закрыло долги перед шахтерами за отгруженный уголь.

18 октября было известно, что запасы угля в Украине почти вчетверо меньше плановых.