Справа ПриватБанку: проти Дубілета, який перебуває в Ізраїлі, дозволили заочне розслідування
Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення, яким дозволив проведення заочного досудового розслідування щодо колишнього голови правління ПриватБанку Олександра Дубілета
Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресслужби ВАКС.
Зазначається, що таке рішення прискорить передачу справи Дубілета до суду. Його підозрюють у розтраті 8,2 мільярда гривень банку.
Сам Дубілет взяв участь у засіданні за допомогою відеоконференції. В Україну банкір повертатися не збирається, бо тут йому нібито "загрожує небезпека".
Нагадаємо, раніше Олександра Дубілета оголосили у розшук в Україні. Водночас сам Дубілет заявляв, що постійно проживає в Ізраїлі та не переховується від слідства.
Як повідомлялося, 23 лютого стали відомі імена чиновників "Приватбанку", яким оголосили підозри. Серед них - колишній голова правління "Приватбанку" Олександр Дубілет. Один із фігурантів справи Володимир Яценко 22 лютого намагався на приватному літаку втекти із Дніпра до Відня.