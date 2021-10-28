Справа ПриватБанку: проти Дубілета, який перебуває в Ізраїлі, дозволили заочне розслідування

Фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресслужби ВАКС.

Зазначається, що таке рішення прискорить передачу справи Дубілета до суду. Його підозрюють у розтраті 8,2 мільярда гривень банку.

Сам Дубілет взяв участь у засіданні за допомогою відеоконференції. В Україну банкір повертатися не збирається, бо тут йому нібито "загрожує небезпека".

Нагадаємо, раніше Олександра Дубілета оголосили у розшук в Україні. Водночас сам Дубілет заявляв, що постійно проживає в Ізраїлі та не переховується від слідства.

Як повідомлялося, 23 лютого стали відомі імена чиновників "Приватбанку", яким оголосили підозри. Серед них - колишній голова правління "Приватбанку" Олександр Дубілет. Один із фігурантів справи Володимир Яценко 22 лютого намагався на приватному літаку втекти із Дніпра до Відня.