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07 квітня 2021, 16:59 1828

Зеленський підписав закон про обмеження прав колекторів

07 квітня 2021, 16:59 1828
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Буде здійснюватися нагляд за колекторами та їхніми діями стосовно боржників
Буде здійснюватися нагляд за колекторами та їхніми діями стосовно боржників
Офіс президента
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Президент Володимир Зеленський підписав законопроект №4241, який передбачає захист боржників при врегулюванні простроченої заборгованості та посилює вимоги до роботи колекторських компаній.

Про це пише RegioNews, посилаючись на повідомлення народного депутата від "Слуги народу" Ольги Василевської-Смаглюк, яка є ініціатором цього проекту закону.

"Мій Закон про врегулювання простроченої заборгованості 4241 (так званий "колекторський закон") тільки підписаний президентом! Відтепер ніяких загроз, неетичної поведінки, порноколлажів, багатогодинного автодозвону, взаємодії з третіми особами без їхньої згоди - заборонено!", - написала вона.

Згідно з законопроектом, всі колекторські компанії зобов'язані будуть реєструватися в спеціальному публічному реєстрі, який буде вести Нацбанк. Фінрегулятор буде здійснювати нагляд за колекторами та їхніми діями стосовно боржників, а також розглядати звернення громадян.

Нагадаємо, раніше Зеленський підписав закон про "карантинні 8 тисячі".

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