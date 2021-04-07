Зеленський підписав закон про обмеження прав колекторів

Буде здійснюватися нагляд за колекторами та їхніми діями стосовно боржників

Буде здійснюватися нагляд за колекторами та їхніми діями стосовно боржників

Офіс президента

Президент Володимир Зеленський підписав законопроект №4241, який передбачає захист боржників при врегулюванні простроченої заборгованості та посилює вимоги до роботи колекторських компаній.

Про це пише RegioNews, посилаючись на повідомлення народного депутата від "Слуги народу" Ольги Василевської-Смаглюк, яка є ініціатором цього проекту закону.

"Мій Закон про врегулювання простроченої заборгованості 4241 (так званий "колекторський закон") тільки підписаний президентом! Відтепер ніяких загроз, неетичної поведінки, порноколлажів, багатогодинного автодозвону, взаємодії з третіми особами без їхньої згоди - заборонено!", - написала вона.

Згідно з законопроектом, всі колекторські компанії зобов'язані будуть реєструватися в спеціальному публічному реєстрі, який буде вести Нацбанк. Фінрегулятор буде здійснювати нагляд за колекторами та їхніми діями стосовно боржників, а також розглядати звернення громадян.

Нагадаємо, раніше Зеленський підписав закон про "карантинні 8 тисячі".