У Мінсоцполітики назвали суму заборгованості із виплати лікарняних

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Про це сказала міністр соціальної політики Марина Лазебна, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Зокрема, вона нагадала, що у 2016 році було зменшено удвічі єдиний соціальний внесок.

Коли була зроблена ця історія, я вважаю, що це бездумна, фіскальна реформа, але чому не подумали про те, що коли ви зменшуєте ресурсну базу вдвічі, то чому не переглянули напрями фінансування? Якщо ви тут нічого не забрали, а тут зменшили, то за рахунок чого підвищувати пенсії, за рахунок чого забезпечувати всі виплати по регресах, по лікарняним, а тут ще в нас COVID. У нас же не було ніколи такого зростання по лікарняним! А плюс ще всі страхові виплати, за загиблих, медиків... Звичайно, у нас є заборгованість десь півтора мільярда по лікарняним. Але повірте, я дуже сподіваюся, що наведення порядку, плюс верифікація, і якщо ти взяв лікарняний, а перетнув кордон, ми це все зараз відстежуємо, - розповіла Лазебна.

Вона також поінформувала, що вже місяць, як Україна перейшла на електронні лікарняні.

Є багато питань, один місяць впровадження — питань море. Але мені здається, хоча б не можна буде купити його (лікарняний — ред.) вже онлайн і принести роботодавцю, - зауважила міністр.

Раніше вже повідомлялося, що в Україні затримують фінансування лікарняних.