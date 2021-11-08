18 украинских банков автоматически блокируют счета граждан за долги

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Уже 18 из 73 банков Украины начали автоматически блокировать счета граждан из-за их долгов по требованию государственных и частных исполнителей

Об этом сообщает Опендатабот, передает RegioNews.

Среди тех, кто добавился в список - РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ, ОТП БАНК, УКРСИББАНК.

Обновленный перечень выглядит так: ПРИВАТБАНК, УНИВЕРСАЛ БАНК, ОКСІ БАНК, ТАСКОМБАНК, ИНДУСТРИАЛБАНК, БАНК ВОСТОК, ПРОКРЕДИТ БАНК, ЛЬВОВ, КОНКОРД, РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ, КРЕДОБАНК, ОТП БАНК, ИДЕЯ БАНК, МЕТАБАНК, УКРАИНСКИЙ КАПИТАЛ, АГРОПРОСПЕРІС БАНК, УКРСИББАНК, РАДАБАНК.

23 марта 2021 года Минюст выдал приказ, согласно которому деньги со счетов должников могут быть автоматически заблокированы за долги в рамках процедуры принудительного взыскания.

В апреле, отвечая на требования государственных и частных исполнителей, банки начали блокировать — частично или полностью — счета украинцев, попавших в Единый реестр должников. В первый месяц к системе было подключено 7 банков, среди них — Приватбанк и Монобанк.

На сегодня их количество увеличилось почти втрое. Хотя в перечне все еще отсутствует половина из топ-10 украинских банков с наибольшими активами — Ощадбанк, Укргазбанк, Альфа-Банк, ПУМБ, Сбербанк, - говорится в сообщении.

Система работает не идеально: несмотря на то, что "замораживаться" должна лишь сумма долга, нередко случается так, что блокируется весь счет должника.

Исполнитель вправе наложить арест на средства должника, находящиеся в банке. От того, как оформлен документ об аресте средств, зависит, будут ли арестованы все средства, или только их часть.

Так, если исполнитель указал сумму, и на счету достаточно средств, то будет арестована только эта сумма средств. Если же средств недостаточно или исполнитель не указал точную сумму, которая подлежит аресту, могут быть арестованы средства на всех счетах должника, — комментирует начальник управления НБУ по защите прав потребителей финансовых услуг Ольга Лобайчук.

Если так случилось, что ваши банковские счета из-за долгов были заблокированы полностью, необходимо совершить следующие действия:

Направить исполнителю по вашему производству письменное требование об отмене постановления об аресте счета.

В случае отсутствия ответа — подготовить жалобу на руководство государственной исполнительной службы. Или, если производство ведет частный исполнитель, — жалобу на Совет частных исполнителей.

Подать иск в местный административный суд об отмене постановления об аресте счета.

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Как сообщалось, еще летом в городе Днепропетровской области из-за коммунальных долгов арестовывали квартиры и банковские счета.

Ранее, 7 апреля, Зеленский подписал закон об ограничении прав коллекторов.