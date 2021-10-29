В Україні укладено понад 36,5 тис. угод у рамках ринку землі
Станом на 28 жовтня укладено 36 506 угод в рамках ринку землі
Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства України, передає RegioNews.
Подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру 5 208 нотаріусів. Всього заяв – 5 849, із них погоджено 5 172, в черзі на розгляд - 4, відмову отримали 673.
Нотаріуси з Державним земельним кадастром працюють у штатному режимі, - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, Раді пропонують скоротити максимальну дозволену до купівлі площу земельних ділянок до 500 га - для недопущення концентрації землі в одних руках.
Також відомо, що понад 70% українців підтримують проведення референдуму щодо заборони продажу сільгоспземлі.
Нагадаємо, від 1 липня в Україні відкрито ринок землі: мораторій на продаж сільгоспземель скасований.
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