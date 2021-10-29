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29 октября 2021, 14:23 55

В Украине заключено более 36,5 тыс. сделок в рамках рынка земли

29 октября 2021, 14:23 55
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Фото из открытых источников
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По состоянию на 28 октября заключено 36 506 сделок в рамках рынка земли

Об этом сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, передает RegioNews.

Подали заявления для получения доступа к государственному земельному кадастру 5 208 нотариусов. Всего заявлений – 5 849, из них согласовано 5 172, в очереди на рассмотрение - 4, отказ получили 673.

Нотариусы с Государственным земельным кадастром работают в штатном режиме, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Раде предлагают сократить максимальную разрешенную к покупке площадь земельных участков до 500 га - для недопущения концентрации земли в одних руках.

Также известно, что более 70% украинцев поддерживают проведение референдума о запрете продажи сельхозземли.

Напомним, с 1 июля в Украине открыт рынок земли: мораторий на продажу сельхозземель отменен.

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