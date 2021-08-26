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26 серпня 2021, 10:59 307

Названо області, де українці найбільше купляють землю

26 серпня 2021, 10:59 307
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Фото з відкритих джерел
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В Україні після відкриття ринку землі вже продали понад 19 тисяч гектарів чорнозему

Про це пише RegioNews з посиланням на ТСН.

Найбільше чорнозему купляють в Полтавській (2284,1 га), Харківській (2197,7 га), Кіровоградській (1589,6) областях. Найменша активність — на земельному ринку Луганської області (54,9 га), Прикарпаття (61,7 га) і Буковини (74,5 га). Також шість га було продано в столиці.

Наразі укладено 9072 угоди. Заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру подали 4767 нотаріусів. Найбільше заяв - 5353, з них погоджено 4712, в черзі на розгляд - 18, відмову отримали 623.

Нагадаємо, що Раді пропонують скоротити максимальну дозволену до купівлі площу земельних ділянок до 500 га.

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