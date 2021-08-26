Названо області, де українці найбільше купляють землю
В Україні після відкриття ринку землі вже продали понад 19 тисяч гектарів чорнозему
Про це пише RegioNews з посиланням на ТСН.
Найбільше чорнозему купляють в Полтавській (2284,1 га), Харківській (2197,7 га), Кіровоградській (1589,6) областях. Найменша активність — на земельному ринку Луганської області (54,9 га), Прикарпаття (61,7 га) і Буковини (74,5 га). Також шість га було продано в столиці.
Наразі укладено 9072 угоди. Заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру подали 4767 нотаріусів. Найбільше заяв - 5353, з них погоджено 4712, в черзі на розгляд - 18, відмову отримали 623.
Нагадаємо, що Раді пропонують скоротити максимальну дозволену до купівлі площу земельних ділянок до 500 га.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Чотири конкурси: як Україна ішла до Великого герба
Метаморфози Слов'янська: як мер Лях, обвинувачений у колаборації, став головою ВЦА