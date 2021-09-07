Угоди з купівлі-продажу землі найчастіше укладають на Київщині та Полтавщині

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На 7 вересня кількість угод з купівлі-продажу земельних ділянок перетнула позначку у 13 тисяч, найчастіше їх укладали у Київській та Полтавській областях

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики, передає RegioNews.

Усього укладено 13 167 угод в рамках ринку землі.

Також подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру 4895 нотаріусів. Всього заяв – 5497, із них погоджено 4845, в черзі на розгляд – 20, відмову отримали 632.

У регіональному розрізі за кількістю угод найбільше укладали у Київській (1170 договорів) та Полтавській (1166 договорів) областях. Третьою за кількістю є Хмельниччина (1137 договорів).

За обсягом угод першою є Кіровоградська (3,6 тис га) та Харківська (3,4 тис га) області.

Усього укладено договорів на купівлю-продаж 28 885 га сільськогосподарської землі.

Як повідомлялося наприкінці серпня, після відкриття ринку землі укладено вже понад 9 тис. земельних угод.

Нагадаємо, від 1 липня в Україні відкрито ринок землі: мораторій на продаж сільгоспземель скасований.