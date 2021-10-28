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28 жовтня 2021, 17:53 4

Уряд зменшив кошти на компенсації за підвищення тарифів на електроенергію

28 жовтня 2021, 17:53 4
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Фото з відкритих джерел
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Кабінет міністрів України перерозподілив частину коштів з компенсації у зв’язку з підвищенням тарифів на електроенергію

Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду, передає RegioNews.

Згідно з розпорядженням, уряд зменшив кошти з компенсації у зв'язку з підвищення тарифів на електроенергію на суму 189 216,8 тис. грн і збільшив за іншими позиціями.

Так, Кабмін збільшив спрямування за наступними позиціями:

49 448,7 тис. грн — щорічна допомога ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань, особам, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;

104 529,6 тис. грн — страхові виплати медикам та членам їх сімей внаслідок захворювання на коронавірус COVID-19;

35 238,5 тис. грн — реабілітація дітей з інвалідністю.

Як повідомлялося, в Україні зменшився тариф на електроенергію для населення з 1 жовтня для 80% населення України.

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